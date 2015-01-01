تعرف على شروط القبول ببرنامج "BIS" بكلية التجارة جامعة حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، شروط القبول ببرنامج نظم معلومات الأعمال BIS للعام الجامعي (2019-2020)، والذي يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية والأدبية في نفس العام الدراسي.





وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، في بيان، إلى أن الجامعة تبذل قصارى جهدها لتقديم برامج أكاديمية مميزة تضاهي في جودتها البرامج العالمية وتؤهل الطلاب للمنافسة بشكل قوي ومتميز في سوق العمل المحلي والدولي.

وتتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون الطالب مقبولا بكلية التجارة وإدارة الأعمال انتظام، وعن طريق مكتب التنسيق وفي نفس عام التقدم مع التأكيد علي أن الكلية لا تقبل طلاب الانتساب ببرنامج نظم معلومات الأعمال.





ويشترط البرنامج حصول الطالب على ٨٠٪ على الأقل من الدرجة النهائية في مادة اللغة الإنجليزية ويفضل أن يكون الطالب من خريجي المدارس التي تكون اللغة الأجنبية الأولى بها هي اللغة الإنجليزية، بجانب أن يكون خريجي IGCE حاصلين على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية، كما يقبل الحاصلون على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الأمريكية High School Diploma الحاصلين أيضا على تقدير C على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

كما يتم المفاضلة عند قبول الطلاب في ضوء الأعداد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات على أساس المجموع الاعتباري للدرجات الحاصل عليها الطالب في مجموع الثانوية العامة ودرجة مادة اللغة الإنجليزية ودرجة المستوى الرفيع في مادة اللغة الإنجليزية إن وجد، على أن تكون أسبقية القبول من بين الطلاب المرشحين للكلية مباشرة من مكتب التنسيق ويكون قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى في حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق في حدود العدد المتبقي من المرحلة الأصلية السابقة.

ويصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة بنتيجة القبول ببرنامج نظم معلومات الأعمال وبذلك يصبح المشمولين بالقرار في حكم المقبولين بالبرنامج، ويتم إعلان قوائم المقبولين في مقر الكلية وأيضا على الموقع الرسمي للبرنامج www.helwan.edu.egbis.

وفي حالة القبول يحضر الطالب إلى مقر إدارة البرنامج بالزمالك في المواعيد المعلنة؛ لاستكمال إجراءات قيده بالبرنامج، وخلال مواعيد التسجيل يتعين حضور الطالب المقبول لمقر البرنامج بالزمالك لاختيار المقررات التي يدرسها، بتوجيه من المرشد الأكاديمي، ليسجلها ويسدد المصروفات الدراسية.