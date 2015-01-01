ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غلق صيدلية وضبط 20 ألف عبوة دوائية ومستلزمات منتهية الصلاحية بالشرقية

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:57 ص
غلق صيدلية وضبط 20 ألف عبوة دوائية ومستلزمات منتهية الصلاحية بالشرقية
Advertisements
طباعة
إسلام علي
 
Advertisements
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملات تفتيشية مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية بمركزي فاقوس والحسينية، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط إحدى الصيدليات؛ لإدارتها بدون تراخيص بمركز ومدينة الحسينية، وضبط وتحريز 20732 عبوة لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية جدول ثالث مُخدرات، وأخرى منتهية الصلاحية ومؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية خاصة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومحظور بيعها وتداولها، ومنشطات جنسية غير مُسجلة بوزارة الصحة، مجهولة المصدر، ومستلزمات طبية صادر بشأنها منشور من الوزارة، فضلًا عن أدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة لها.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم