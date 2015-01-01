غلق صيدلية وضبط 20 ألف عبوة دوائية ومستلزمات منتهية الصلاحية بالشرقية





شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملات تفتيشية مكبرة على الصيدليات ومخازن الأدوية بمركزي فاقوس والحسينية، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين.وأسفرت الحملات عن ضبط إحدى الصيدليات؛ لإدارتها بدون تراخيص بمركز ومدينة الحسينية، وضبط وتحريز 20732 عبوة لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة، منها أدوية جدول ثالث مُخدرات، وأخرى منتهية الصلاحية ومؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية خاصة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومحظور بيعها وتداولها، ومنشطات جنسية غير مُسجلة بوزارة الصحة، مجهولة المصدر، ومستلزمات طبية صادر بشأنها منشور من الوزارة، فضلًا عن أدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة لها.