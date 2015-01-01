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مؤشر بورصة السعودية يتراجع 0.08% بمستهل التعاملات

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:55 ص
مؤشر بورصة السعودية يتراجع 0.08% بمستهل التعاملات
بورصة السعودية
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% خاسرا عدد 6.94 نقطة ليصل إلى مستوى 9066.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.24% رابحا 9.10 نقطة ليصل إلى مستوى 3793.75 نقطة.

  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 24.1 مليون سهم بقيمة 637 مليون ريال، وارتفعت أسهم 71 شركة، فيما تراجعت 86 شركة. 
 
 
وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.61%، فقطاع النقل بنسبة 0.37%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.32%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.25%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.19%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%.
 
وجاء سهم "زين السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.69%، ثم نماء للكيماويات بنسبة 2.33%، ثم صادرات بنسبة 2.05%، فيما تصدر سهم "ينساب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.19% ثم الدريس بنسبة 2.40%، ثم الأهلى للتكافل بنسبة 1.35%.
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