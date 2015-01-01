مرقس عادل يستأنف تصوير "حواديت الشانزليزيه" بمدينة الإنتاج الإعلامي
الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:51 ص
أ ش أ
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استأنف المخرج مرقس عادل، أمس الثلاثاء، تصوير أحداث مسلسله الجديد "حواديت الشانزليزيه" في الديكور الرئيسي بمدينة الانتاج الإعلامي، بمشاركة عدد من أبطال العمل.
وقال عادل - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه بدأ التصوير منذ أسبوع تقريبا ، ومن المقرر أن يواصل التصوير خلال الفترة المقبلة دون توقف ؛ وذلك لعرض المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل .. مضيفا أن المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.
"حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار ، مي سليم ، داليا مصطفى ، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات وشكل الحياة الاجتماعية في هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارع مصر وشعبها.
وقال عادل - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه بدأ التصوير منذ أسبوع تقريبا ، ومن المقرر أن يواصل التصوير خلال الفترة المقبلة دون توقف ؛ وذلك لعرض المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل .. مضيفا أن المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.
"حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار ، مي سليم ، داليا مصطفى ، إنجي المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبي، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات وشكل الحياة الاجتماعية في هذه الحقبة الزمنية وجمال شوارع مصر وشعبها.
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