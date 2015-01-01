مرقس عادل يستأنف تصوير "حواديت الشانزليزيه" بمدينة الإنتاج الإعلامي

استأنف المخرج مرقس عادل، أمس الثلاثاء، تصوير أحداث مسلسله الجديد "حواديت الشانزليزيه" في الديكور الرئيسي بمدينة الانتاج الإعلامي، بمشاركة عدد من أبطال العمل.







وقال عادل - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه بدأ التصوير منذ أسبوع تقريبا ، ومن المقرر أن يواصل التصوير خلال الفترة المقبلة دون توقف ؛ وذلك لعرض المسلسل خلال شهر أكتوبر المقبل .. مضيفا أن المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.