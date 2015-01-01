محافظ الدقهلية: إغلاق 3 مصانع عصير بمحلة دمنه

وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على غلق 3 مصانع عصائر ومواد غذائية بمدينة محلة دمنه لعدم وجود ترخيص ونقص الاشتراطات، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري.





وأضاف محافظ الدقهلية أن قرار الغلق جاء لعدم وجود شهادة صحية وعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة ووجود خطر داهم في المنشآت التي تم اتخاذ قرار الغلق حيالها.





وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع لمتابعة جودة المعروضات والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.



