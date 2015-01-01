مناقشة رواية "أولاد الناس" بمركز الهالة الإثنين المقبل
الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:45 ص
أ ش أ
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أعلن مركز الهالة الثقافي عن إقامة ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "أولاد الناس: ثلاثية المماليك" الصادرة حديثًا عن دار نهضة مصر للكاتبة ريم بسيوني، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، بحضور الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، وحسام مرسي.
وتدور أحداث الرواية في إطار تاريخي رومانسي يعكس الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وشعبها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.
وتستعرض الرواية آثار الحكم المملوكي، وتختلط النظرة بشأنه، فمن جانب يراه البعض ويؤرخ له كحكم محتل لمجموعة من العبيد الذين تم جلبهم من أماكن عدة إلى مصر، ومن جانب لا يمل المصريون عن ذكر انتصارات المماليك على التتار والصليبيين وكيف حموا مصر من غزواتهم، إلى جانب أثرهم المعماري والتعليمي والخيري في بناء المساجد والمدارس والأسواق والمشافي.
وتدور أحداث الرواية في إطار تاريخي رومانسي يعكس الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وشعبها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.
وتستعرض الرواية آثار الحكم المملوكي، وتختلط النظرة بشأنه، فمن جانب يراه البعض ويؤرخ له كحكم محتل لمجموعة من العبيد الذين تم جلبهم من أماكن عدة إلى مصر، ومن جانب لا يمل المصريون عن ذكر انتصارات المماليك على التتار والصليبيين وكيف حموا مصر من غزواتهم، إلى جانب أثرهم المعماري والتعليمي والخيري في بناء المساجد والمدارس والأسواق والمشافي.
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