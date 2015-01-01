مناقشة رواية "أولاد الناس" بمركز الهالة الإثنين المقبل

أعلن مركز الهالة الثقافي عن إقامة ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "أولاد الناس: ثلاثية المماليك" الصادرة حديثًا عن دار نهضة مصر للكاتبة ريم بسيوني، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، بحضور الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، وحسام مرسي.



وتدور أحداث الرواية في إطار تاريخي رومانسي يعكس الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وشعبها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.