أكثر من 60 أمير بريطاني ينتقدون زعيم حزب العمال بسبب معاداة السامية

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وقع أكثر من 60 من أعضاء حزب العمال في البرلمان بمجلس العموم البريطاني المعارض بيانا في صحيفة اليوم الاربعاء يتهمون الزعيم "جيريمي كوربين" بالفشل في "اختبار القيادة" بسبب معاداة السامية في الحزب.



وكوربين هو ناشط مخضرم في مجال حقوق الفلسطينيين وناقد للحكومة الإسرائيلية، ظل يواجه منذ فترة طويلة اتهامات بأنه سمح لثقافة معاداة السامية بالازدهار في حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا - وهو ما ينكره.



وغادر ثمانية نواب للحزب في وقت سابق من هذا العام بسبب موقف معاداة السامية وكوربين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أغضب أيضًا العديد من الأعضاء الذين يريدون أن يتبنى حزب العمل موقفًا مؤيدًا للاتحاد الأوروبي.



وتحدى البيان، الذي وقعه حوالي ثلث أعضاء حزب العمل في مجلس اللوردات بمن فيهم وزراء سابقون مثل بيتر ماندلسون، ما إذا كان يمكن للحزب أن يفوز في الانتخابات الوطنية "إذا لم نتمكن من ترتيب منزلنا".



وقال متحدث باسم حزب العمل: "أن الحزب "تضامنًا مع الشعب اليهودي وملتزم تمامًا بدعم الجالية اليهودية والدفاع عنها والاحتفال بها" والإسراع بإجراءاتها للتعامل مع قضايا معاداة السامية.







