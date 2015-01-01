رئيس مركز فرشوط بقنا يكرم طالبة لحصولها على 99.51% في الثانوية (صور)

كرم العميد أحمد ابو بكر، رئيس مجلس مدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، وعدد من أعضاء مجلي أمناء الإدارة التعليمية بفرشوط، الطالبة ميار أحمد عبدالشافي، الحاصلة على مجموع 99.51% في الثانوية العامة.





وجاء التكريم بحضور امبابي عبد اللطيف الرفاعي، رئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وخالد لطفي النجار وفرج الله المنقوري، وحامد عبد الحميد يونس، مدير العلاقات العامة بالإدارة، وذلك بمنزلها الكائن بقرية الدهسة.



