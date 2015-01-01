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قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة عسكرية سورية

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 10:44 ص
قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة عسكرية سورية
قوات الجيش السوري
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وكالات
 
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قتل 4 جنود سوريين وأصيب 14 آخرون، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة في حافلتهم بحي الضاحية في مدينة درعا​.

 

وقال مصدر عسكري لـ RT إن "إرهابيين زرعوا عبوة ناسفة داخل حافلة عسكرية تقل الجنود من منازلهم إلى نقاطهم العسكرية".

 

وتنتشر في محافظة درعا العديد من الخلايا النائمة للمسلحين، على الرغم من دخول العام الثاني على تحرير المحافظة عبر مصالحة، برعاية روسية، ضمنت خروج من لا يرغب من المسلحين البقاء في درعا إلى إدلب.

 

وخلال العام الماضي شهدت المحافظة الكثير من الهجمات ضد مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري.

 

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