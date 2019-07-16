ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بومبيو يناقش الأزمة الفنزويلية مع نظيره الكولومبي عشية اجتماع مجموعة ليما

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 11:17 م
بومبيو يناقش الأزمة الفنزويلية مع نظيره الكولومبي عشية اجتماع مجموعة ليما
مايك بومبيو
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأزمة الفنزويلية مع نظيره الكولومبي كارلوس هولمز تروجيلو .

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الوزيران ناقشا الأزمة السياسية والإنسانية الحالية في فنزويلا".

وأشار البيان إلى أن بومبيو أيضًا شكر زميله على قبول كولومبيا للاجئين الذين غادروا فنزويلا.

يذكر أن اللقاء عقد عشية الاجتماع التالي لمجموعة "ليما"، حيث وعدت كولومبيا باقتراح عقوبات جديدة ضد فنزويلا.

وتضم مجموعة "ليما"، التي تشكلت في أغسطس 2017، البيرو والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وبنما وباراغواي وسانتا لوتشيا وكندا وكولومبيا وهندوراس وكوستاريكا وغواتيمالا.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي القائم، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة.

وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم