ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكشف عن المرشحين لجائزة "إيمي" لأفضل مسلسل دراما

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 11:08 م
الكشف عن المرشحين لجائزة إيمي لأفضل مسلسل دراما
Advertisements
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements
أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز التليفزيون "إيمي" على موقع تويتر، عن كافة المرشحين لجوائز الدورة رقم 71 للحفل لعام 2019 الجاري.


وجاء ضمن المرشحين لجائزة أفضل مسلسل دراما،  كل من مسلسل "بتر كول سول"، ومسلسل "بودي جارد"، ومسلسل "جيم أوف ثرونز"، ومسلسل "كيلينج إيف"، ومسلسل "أوزراك"، ومسلسل "بوز أون"، ومسلسل "ساكسشن"، ومسلسل "زيس إز أص".


وتقام فعاليات الدورة رقم 71 لحفل توزيع جوائز إيمي Emmy في يوم 15 من شهر سبتمبر القادم، بمدينة لوس أنجلوس.

 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم