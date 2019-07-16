شقيق الشهيد أحمد عبد العظيم: "أخويا كان نفسه ينول الشهادة"

أعرب طه أحمد عبد العظيم، شقيق الشهيد الرقيب أحمد عبد العظيم، عن سعادته البالغة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسرته اليوم، حيث ذكر أن الجميع داخل بلدته يفتخرون بالشهيد، " أنا وأبويا واخواتي وأمي كلنا نفتخر إننا من أسرة شهيد ونتشرف بكده وبشكر الرئيس السيسي على تكريمه لوالدتي ووالدي اليوم".





وأضاف " عبد العظيم"، خلال تقرير عرضه الإعلامي عمرو عبد الحميد، من داخل منزل الشهيد، ببرنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الشهيد قبل ذهابه للمأمورية التي استشهد بها كان قد أخذ أربع ايام راحة، مستطردًا:" قالي أنا طالع مأمورية ويارب أنول الشهادة، أقسم بالله العظيم قالي كده".





وتابع:" بلدنا كلها بتحب الشهيد أحمد، كان شغال مبيض محارة وحصل على اعدادية ازهرية، حب الجيش واتطوع فيه، قضى سنة ونص تدريب، وسنة بعد التدريب واستشهد".



