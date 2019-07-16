ميسي يواجه أكبر عقوبة في تاريخه

سيكون ليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين أمام عقوبات قاسية، بعد تصريحاته النارية ضد اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" بعد الخسارة من البرازيل في نصف النهائي والحصول على المركز الثالث بكوبا أمريكا.





وهاجم ميسي البرازيل مشيرا لتعرض بلاده لظلم تحكيمي حيث ثال: "ينبغي ألا نكون ضمن هذا الفساد".





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميتري جوستافو أوبريو عضو محكمة التحكيم الرياضية "تاس" قد اقترح على ميسي الاعتذار لأنه معرض لعقوبة كبيرة، بجانب اعتذار من الاتحاد الأرجنتيني.





وطرد ميسي من مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بعد شجار مع لاعب تشيلي بالمباراة التي انتهت بفوز التانجو.



