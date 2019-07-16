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عبد الله بن زايد يلتقي غسان سلامة لوضع حد للاقتتال الليبي

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:53 م
عبد الله بن زايد يلتقي غسان سلامة لوضع حد للاقتتال الليبي
جانب من الاستقبال
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وكالات
 
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استقبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة.

نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن زيارة سلامة إلى أبو ظبي تهدف للبحث مع كبار المسؤولين الإماراتيين آليات وضع حد للاقتتال الدائر في ليبيا والعودة للعملية السياسية

وعرض المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، على المسؤولين في دولة الإمارات الكلفة الإنسانية الخطيرة للأحداث الراهنة في ليبيا، وأهمية التمسك بخريطة طريق موحدة للم شمل الليبيين، ولمساعدتهم على التوافق والمصالحة
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