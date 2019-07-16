مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل ظاهرة خسوف القمر (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرة خسوف القمر حدثت مرة واحدة هذا العام، واليوم هي المرة الثانية.





وأضاف "القاضي"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الثلاثاء، أن اليوم يشهد خسوفًا جزئيًا، لافتًا إلى أن مظهر الخسوف الجزأي أجمل من الخسوف الكلي، وأن السماء صافية اليوم.





وأشار إلى أن أمريكا الشمالية وبعض دول شمال أوروبا لن تتمكن من رؤية الخسوف اليوم، متابعًا: "جهزنا شاشا عرض كبيرة لعمل بث حي للمواطنين الذي يتابعون ظاهرة الخسوف، ونرفع الوعي لدى المواطنين".



