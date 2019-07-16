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زعيمة حزب ميركل تتولى منصب وزير الدفاع

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:48 م
زعيمة حزب ميركل تتولى منصب وزير الدفاع
أنجيلا ميركل
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الفجر السعودي
 
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علمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر في حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أن انيجريت كرامب-كارنباور زعيمة الحزب، ستتولى منصب وزير الدفاع خلفا لأورزولا فون دير لاين التي قرر البرلمان الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية.

صوت النواب في البرلمان الأوروبي الثلاثاء واختاروا بأكثرية ضئيلة وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية. ولايين هي أول امرأة يتم اختيارها لهذا المنصب.

انتخب النواب الأوروبيون الثلاثاء الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة للمفوضية الأوروبية بأكثرية ضئيلة، لتصبح أول امرأة تترأس الهيئة التنفيذية الأوروبية، ولتمثل ألمانيا أيضا للمرة الأولى منذ 52 عاما.

وحصلت وزيرة الدفاع الألمانية ومرشحة الدول الأعضاء على 383 صوتا، أي ما يتجاوز بفارق ضئيل 374 صوتا هي الأكثرية المطلقة في البرلمان الأوروبي والتي تتيح لها خلافة جان-كلود يونكر في نوفمبر.

وكتبت أورسولا فون دير لايين بعد ظهر الاثنين على "تويتر"، مهما حصل، سأستقيل من منصبي كوزيرة للدفاع الأربعاء، لكي أخدم أوروبا بكل قواي. ويجري التصويت باقتراع سري، ما يتيح للنواب مخالفة تعليمات كتلهم السياسية في البرلمان.

وأثار ترشيح لايين للمنصب الاستياء لدى النواب الأوروبيين للطريقة التي تم فيها اختيار المرشحة. فبعد قمة من ثلاثة أيام في بروكسل اختارها القادة الأوروبيون في الثاني من يوليو متجاهلين المرشحين الذين طرحهم البرلمان الأوروبي.

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