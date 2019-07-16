الكشف عن المرشحين لجائزة "إيمي" لأفضل مسلسل كوميدي

أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز التليفزيون "إيمي" على موقع تويتر، عن كافة المرشحين لجوائز الدورة رقم 71 للحفل لعام 2019 الجاري.

وجاء ضمن المرشحين لجائزة أفضل مسلسل كوميدي، كل من مسلسل "باري"، ومسلسل "فلي باج"، ومسلسل "زا جوود بليس"، ومسلسل "مارفليس ميسز ميزل"، ومسلسل "راشن دول"، ومسلسل "سيت كريك"، ومسلسل "فييب".

وتقام فعاليات الدورة رقم 71 لحفل توزيع جوائز إيمي Emmy في يوم 15 من شهر سبتمبر القادم، بمدينة لوس أنجلوس.