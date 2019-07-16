تعليم كفر الشيخ توضح ملابسات حجب نتيجة الثانوية العامة بإحدى مدارس المحافظة

كشفت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، تفاصيل حجب نتيجة لجنة الشهيد لطفي العشري بمدينة "بيلا".





وقالت "كشك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إن الملاحظين اعتصموا ورفضوا المراقبة على تلك اللجنة بسبب تعدي الطلاب عليهم بالضرب، وإصرارهم على الغش، منوهة بأن تلك الواقعة تتكرر بشكل سنوي.





وأضافت أنه كان هناك 12 ضابط بداخل اللجنة لمنع تعدي الطلاب على المراقبين، منوهة بأنه عدد الطلاب باللجنة 400 طالب، وأوراق امتحانات 330 طالب منهم متطابقة، ومن ثم تقرر حجب نتيجة اللجنة.



