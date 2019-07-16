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الآثار: "لم يتم نقل سوى التابوت الذهبي من مقبرة الملك توت عنخ آمون"

الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:40 م
الآثار: لم يتم نقل سوى التابوت الذهبي من مقبرة الملك توت عنخ آمون
التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون
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حسام زيدان
 
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قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن ما تم نقله من مقبرة الملك توت عنخ آمون بالأقصر هو التابوت الذهبي للملك فقط.

ونفى زيدان في تصريحات خاصة للفجر، نقل أي من مقتنيات المقبرة سوى التابوت الذهبي، وأن المومياء في مكانها، وكذلك التابوت الحجري، وغيرها من المقتنيات.

يذكر أن التابوت كان يعاني من العديد من مظاهر التلف المختلفة والتي تتمثل في وجود شروخ في طبقات الجص المذهبة وضعف عام في طبقات التذهيب، وارتفاع نسبة الرطوبة، ولم يتم إجراء أية أعمال ترميم على التابوت منذ اكتشافه عام 1922 أي قبل 97 عام.

وكانت وزارة الآثار قد أعلنت منذ قليل عن أنه تم نقل تابوت الملك توت عنخ آمون الذهبي من مقبرته في الأقصر إلى المتحف المصري الكبير لترميمه، ثم عرضه ضمن سيناريو عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون.
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