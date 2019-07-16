ولي العهد يبحث مع أشرف غني جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف في أفغانستان
الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:30 م
الفجر السعودي
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تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيّاً، اليوم (الثلاثاء)، من الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، إضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود المبذولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، إضافة إلى تنسيق الجهود بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف بما يعزز الاستقرار والتنمية في أفغانستان.
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