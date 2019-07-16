البورصة الأمريكية تغلق على تراجع مع إعلان نتائج الأعمال

أغلقت البورصة الأمريكية علي تراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مستويات قياسية أمس، ومع إعلان نتائج أعمال البنوك والشركات.





وأعلن "جولدمان ساكس" تراجع الأرباح والإيرادات الفصلية لكنها تجاوزت التوقعات، كما حقق "جي.بي.مورجان" أرباحاً قياسية خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنه خفض توقعات إيرادات التداول.









فيما هبط سهم "جونسون آند جونسون" بأكثر من 1.6 بالمائة مع تراجع الإيرادات خلال الربع الثاني رغم ارتفاع الأرباح بنحو 42 بالمائة.





وفي التطورات التجارية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل للتوصل لصفقة تجارية مع الصين.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي بأكثر من التقديرات، في حين تراجعت أسعار الواردات الأمريكية لأول مرة في 6 أشهر.





فيما ارتفعت ثقة بناة المنازل بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بعكس التقديرات، بينما استقر الإنتاج الصناعي الأمريكي خلال نفس الفترة.





وعند نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.09 بالمائة ليصل إلى 27335.6 نقطة ليكون الهبوط الأول في 5 جلسات.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3004.04 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة إلى 8222.85 نقطة.





وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.289.