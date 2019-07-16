هاني شاكر وراندا البحيري ضيفا ON Set
الثلاثاء 16/يوليه/2019 - 10:34 م
أحمد رمضان متولي
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تحل الفنانة راندا البحيري، ضيفةً على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يوم الخميس، كما يحل الفنان هاني شاكر ضيفًا على البرنامج يوم الجمعة.
كان الفنان هاني شاكر، قد أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا علي المسرح الروماني
بمدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، مطلع الشهر الجاري. كما ينافس حاليًا
على مقعد نقيب الموسيقيين فى الدورة الجديدة (2019/ 2023).
أما راندا البحيري فقد شاركت مؤخرًا في المسلسل الإذاعي "توأم روحي"،
من بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة إيمان السيد.
يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية
شيرين حمدي على قناة ON E، يومي
الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
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