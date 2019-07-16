أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. الريال في مأزق بسبب ملف الراحلين وتعقد الصفقة الكبري ونجم الملكي لن يرحل

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صراع كلا من مانشستر سيتي ويوفنتوس على ضم إيسكو نجم الفريق وعودة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بعد غياب 4 أيام بسبب وفاة شقيقه. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- دي ليخت يقرب بوجبا من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية بريطانية اقتراب الهولندي ماتياس دي ليخت نجم وقائد آياكس الهولندي من يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد صراع كبير خاضه اليوفي مع برشلونة للفوز بخدماته.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس سيكون له تأثير كبير على مستقبل بوجبا في الموسم المقبل، حيث يعتبر يوفنتوس من أبرز المهتمين ببوجبا بالإضافة إلى ريال مدريد في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا يفضل العودة إلى السيدة العجوز، حيث تألق وذاع صيته وقدم مستوى رائع ولكن انضمام دي ليخت للسيدة العجوز سيحول دون ذلك على الأقل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن صفقة دي ليخت ستكلف خزينة اليوفي 75 مليون يورو كقيمة رئيسية بالإضافة إلى راتب اللاعب والذي يزيد عن 12 مليون يورو وهو ما يجعله غير قادر على تحمل ثمن بوجبا أيضًا في الميركاتو الحالي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على 150 مليون إسترليني للموافقة على رحيل بوجبا وهو ما لا يستطع يوفنتوس تلبيته في الميركاتو الصيفي الحالي ليبقى طوق النجاة الوحيد للاعب الوسط الفرنسي هو ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حال ريال مدريد لا يختلف كثيرا عن يوفنتوس بعد عقده لعدة صفقات تخطت حاجز 300 مليون يورو ويسعى بسببها بيع بعض نجومه حتى لا يواجه عقوبات قانون اللعب المالي النظيف وهو ما يجعله غير قادر على تلبية طلبات المان يونايتد المادية للتعاقد مع بوجبا.

يذكر أن بوجبا انتقل إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس في 2016 في صفقة كانت الأغلى في التاريخ آنذاك بقيمة 108 مليون جنيه إسترليني.





- بوجبا باق مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سيستمر مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أنه مع تبقي أقل من شهر واحد على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية فإنه من غير المرجح تخلي مانشستر يونايتد عن بوجبا خاصة أن ريال مدريد يرغب في الفوز بخدماته مقابل 120 مليون جنيه استرليني في حين يشترط مانشستر يونايتد الحصول على 170 مليون جنيه استرليني للموافقة على رحيل بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سوق الانتقالات سيغلق في إنجلترا في الثامن من أغسطس المقبل ليصبح مانشستر يونايتد قادراً على بيع لاعبيه بعد هذا التوقيت دون شراء آخرين مما يعني أن ريال مدريد يملك أقل من شهر واحد فقط لإبرام الصفقة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عرض شارة القيادة على بول بوجبا مؤكداً رغبته في بقاؤه في الأولدترافورد في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سولسكاير أشاد بمستوى بوجبا الكبير مع مانشستر يونايتد في الجولة التحضيرية مؤكداً أنه لاعب محترف لا يلتفت إلى الشائعات التي تتحدث عن اقتراب رحيله في الصيف الحالي.





- صراع إيطالي إنجليزي على نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن ريال مدريد تلقى عروضًا رسمية من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الانجليزي لضم نجم الفريق إيسكو إلى صفوفهم في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار موقع sportwitness العالمي إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يعد من أبرز المعجبين بقدرات إيسكو بينما يسعى يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع اللاعب الذي خرج من حسابات سانتياجو سولاري المدير الفني السابق للميرينجي في الموسم الماضي.

وأكد الموقع العالمي أنه على الرغم من شائعات رحيل إيسكو هذا الصيف إلا أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً مصمم على القتال في جولة ريال مدريد التحضيرية لإقناع زيدان بقدراته المختلفة لكن الملكي قد يوافق على بيع إيسكو إذا حصل على العرض المناسب من الناحية المادية.

ونوه الموقع العالمي أن عقد إيسكو مع ريال مدريد ينتهي في 2022 وسط رغبة من اللاعب بالبقاء في السانتياجو برنابيو لكن إدارة الملكي مجبرة على بيع بعض النجوم للالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف خاصة أن النادي أنفق ما يزيد عن 300 مليون يورو هذا الصيف للتعاقد مع لاعبين جدد.





- أتليتكو مدريد يقترب من التعاقد مع نجم الملكي

اقترب فريق أتليتكو مدريد من التعاقد مع اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن أتليتكو مدريد اتفق مع خاميس على تفاصيل التعاقد، ويتبقى الاتفاق مع إدارة ريال مدريد فقط، من أجل إتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي.

وكان فريق نابولي الإيطالي قد تراجع عن المفاوضات مع اللاعب، بعدما رفع فريق ريال مدريد مبلغ رودريجيز بشكل مبالغ فيه بالنسبة للفريق الإيطالي.

وخاض الكولومبي خاميس رودريجيز مع نادي بايرن ميونيخ موسمين على سبيل الإعارة، حيث شارك في 67 مباراة وسجل خلالها 15 هدفا وصنع 15 هدف لزملائه.





- ريال مدريد في مأزق بسبب ملف الراحلين

لم يجد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، مخرجاً لملف الراحلين عن الأبيض وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفي وذلك بسبب رفض بعض اللاعبين فكرة مغادرة سانتياجو برنابيو.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ملف الراحلين عن ريال مدريد لا يزال غامضاً بسبب رفض اللاعبين مغادرة الفريق، وذلك بعد رحيل كوفاتشيتش، ثيو هيرنانديز، أوديجارد، ريجيليون، دي توماس، ماركوس يورينتي.

ويرغب زيدان في إبعاد حوالي 12 لاعباً عن صفوف ريال مدريد، لعدم الحاجة لمجهودتهم ومن بينهم جيمس رودريجيز وبورخا مايورال وأيضا جاريث بيل الذي يتمسك بالبقاء رغم رفض زيدان.

كما يقترب كيلور نافس من مغادرة الملكي في ظل رغبة زيدان في الاعتماد على الثنائي تيبو كورتو بالأضافة إلى الحارس الأوكراني لونين خلال منافسات الموسم الجديد.





- نبأ سار لجماهير ريال مدريد

عاد المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، اليوم الثلاثاء، إلى معسكر الفريق في مونتريال لقيادة تدريبات "الميرينغي" بعد أن غاب 4 أيام بسبب وفاة شقيقه.

ورحل زيدان الجمعة عن معسكر الفريق في كندا متوجهاً نحو فرنسا بسبب سوء الحالية الصحية لشقيقه فريد الذي توفي السبت.

وخلال تلك الفترة تولى المساعدان ديفيد بيتوني وحميدو مسايدي قيادة الفريق، تحت إشراف المعد البدني غريغوري دوبونت.

يذكر أن كل من إيسكو ألاركون ورئيس النادي فلورنتينو بيريز وصلا إلى مونتريال الأحد.





- زيدان يستعيد زمام الأمور بمعسكر ريال مدريد

يعمل الفرنسي زين الدين زيدان، على استعادة الأمور، ويعمل على إخراج الضغط من ريال مدريد، حيث أنه مع زيدان على رأس الفريق وفلورنتينو بيريز على رأس البعثة، بدأ ريال مدريد حصته التدريبية العاشرة في مونتريال.

وأفادت صحيفة "ماركا" أنه بعد عودته إلى كندا في ليلة الأمس، يتولى زيدان عمله في قيادة الفريق في حصة تدريبية غاب عنها إبراهيم دياز فقط. يعمل إبراهيم مع الأخصائيين الطبيين للتعافي مع الإصابة العضلية في أسرع وقت ممكن.

وبدأ التدريب على العمل على الاستحواذ بالكرة، ثم عمل اللاعبين على طريقة الخروج من الضغط من أول لمسة. شارك لوكا مودريتش منذ بداية التدريبات.

بعد الانتهاء من التمرين الأول، قسم زيدان الفريق إلى مجموعتين. كل 12 لاعب يتم تقسيمه إلى 6 لاعبين بمريله برتقاليه و6 لاعبين بدونها، عملوا بنفس الطريقة: الضغط والخروج السريع بالكرة.

كانت إحدى المجموعات مليئة باللاعبين الكبار: راموس، بنزيما، إيسكو، مودريتش، مارسيلو، فاران، ناتشو، كروس، كارفخال والصفقتين الجديدة، لوكا يوفيتش وإيدين هازارد.

بعد التدريب، سيقوم اللاعبون بأداء بعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك مع شركة (EA Sports). وأيضاً مع الشركة المنظمة للبطولة الودية التي سيلعبوا بها.





- وكيله غاضبًا: رحيل جاريث بيل مجرد هراء !

مازال مصير النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، محل شك كبير، حيث يسعى النادي الملكي للتخلص من اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن وكيل أعمال جاريث بيل، والمدعو جوناثان بارنيت غاضب بعد الشائعات الأخيرة حول مستقبل اللاعب.

ولم يرغب بارنيت في التعليق على أي شيء تقريبًا حول الموضوع لكنه وصف الأخبار التي تضمن عودة بيل إلى توتنهام "بالقمامة" و "الهراء".





- ريال مدريد يحدد طلباته المالية مقابل التخلي عن خاميس رودريجيز

حدد نادي ريال مدريد الإسباني، مطالبه المالية، من أجل التخلي عن نجمه الدولي الكولومبي، خاميس روديجيز، خلال سوق الإنتقالات الصيفة الحالية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يبقي خيار نابولي الإيطالي من أجل خاميس رودريجيز متاح، ولا يزال النادي الإيطالي يتفاوض على سعر خاميس.

ويريد ريال مدريد مبلغ 42 مليون يورو، وفي السياق ذاته أتليتكو مدريد يملك سيولة متاحة، ويريد هو الآخر التعاقد مه الكولومبي، لكن يريد ريال مدريد من المنافس المباشر 50 مليون يورو لكنه لا يفضل فكرة بيعه لكتيبة دييجو سيميوني.





- خطوة واحدة تفصل أرسنال عن ضم سيبايوس

يواصل نادي أرسنال الإنجليزي مساعيه، من اجل تدعيم خط وسط الفريق، بعدما رحل أرون رامزي إلى يوفنتوس الإيطالي، فضلا عن اقتراب رحيل الألماني مسعود أوزيل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أرسنال ينتظر رد ريال مدريد الإسباني بشأن صفقة لاعبه داني سيبايوس، الذي خرج من خطط المدرب زين الدين زيدان هذا الموسم.

الجدير بالذكر ان اللاعب يحب أرسنال ومدينة لندن ويجذبه للفريق وجود أوناي إيمري، لكن ريال مدريد ما زال مقتنع باللاعب وخروجه سيكون على سبيل الإعارة لمدة عام واحد بدون خيار شراء.



