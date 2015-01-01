البنك الآسيوي للاستثماري يضم 3 دول إفريقية لعضويته

أعلن البنك الآسیوي للاستثمار في البنیة التحتیة الیوم السبت موافقة مجلس محافظي البنك على قرار تأیید انضمام ثلاث دول إفریقیة لیصبح اجمالي عدد أعضائه 100 عضو.





وقال رئیس البنك الآسيوي جین لي تشون في بیان على هامش الاجتماع الحالي لمجلس إدارته في لوكسمبورج أن الأعضاء الثلاثة المحتملين رواندا وجیبوتي وبنین سینضمون رسمیا إلى البنك بمجرد إتمامهم الإجراءات المحلیة المطلوبة وإیداع أول دفعة من رأس المال لدى البنك.





وأضاف أن أعضاء البنك یمثلون 78 في المائة من سكان العالم و63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مبینا أنه "بفضل دعم جمیع أعضائنا استطعنا بناء مؤسسة مرنة تساعد في دعم تنمیتھم المستدامة".





من جانبه قال نائب رئیس مجلس إدارة البنك داني ألكساندر، إن 57 دولة أسست البنك كمؤسسة متعددة الأطراف تركز على دعم التنمیة المستدامة من خلال البنیة التحتیة.





وأشار ألكساندر إلى أن انضمام أعضاء آخرین في السنوات الثلاث الماضیة ھو اعتراف بأن البنك "رسخ نفسه كجزء من النظام الدولي القائم على القواعد مع حوكمة قویة ومعاییر دولیة عالیة".





وأضاف "لدینا الآن أعضاء في كل قارة ونرحب بالاھتمام المتزاید من البلدان الأفریقیة بالانضمام الى البنك" معربا في الوقت نفسه عن تطلعه للعمل مع الدول الثلاث الجدیدة.





وأشار الى البنك وافق منذ بدء عملیاته في 2016 على 46 مشروعا في 18 دولة عضو بقیمة إجمالیة تبلغ 8.5 ملیار دولار.