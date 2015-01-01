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تدريبات بدنية لثلاثي الأهلي في إسبانيا

السبت 13/يوليه/2019 - 09:40 م
تدريبات بدنية لثلاثي الأهلي في إسبانيا
الاهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أدى مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في الجيم على هامش المران المسائي للفريق بمعسكر الإعداد الخارجي بإسبانيا.

 

وخاض اللاعبون الثلاثة المران تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال لتجهيزهم من الناحية البدنية للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 

وكان الأهلي قد خاض مرانه على فترتين اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق اوكام الإسباني يوم الاثنين المقبل في الودية الأخيرة بمعسكر إسبانيا.

 

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