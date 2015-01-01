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عمار حمدي يتعرض لكدمة خفيفة بمران الأهلي

السبت 13/يوليه/2019 - 09:39 م
عمار حمدي يتعرض لكدمة خفيفة بمران الأهلي
عمار حمدي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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تعرض عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة خفيفة خلال مشاركته في المران المسائي اليوم السبت بمعسكر إسبانيا.

 

وجاء تعرض عمار للإصابة خلال كرة مشتركة مع محمد هاني، وقام الجهاز الطبي بفحص ثم عاد لاستكمال المران بصورة طبيعية.

 

وكان مارتن لاسارتي المدير الفني قد أجرى تقسيمة كرة قوية استعدادا لمواجهة فريق اوكام الإسباني يوم الاثنين المقبل بختام وديات الفريق بمعسكر إسبانيا.

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