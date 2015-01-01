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إعلامي يمني: تشكيل قيادة لـ"المشتركة" خطوة جبارة وموفقة

السبت 13/يوليه/2019 - 09:24 م
إعلامي يمني: تشكيل قيادة لـالمشتركة خطوة جبارة وموفقة
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الفجر
 
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أصدرت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي(العمالقة والقوات التهامية وحراس الجمهورية) الثلاثاء الماضي بيانًا صحفيًا أكدت فيه تشكيل قيادة مشتركة تمثل كافة القوات المشاركة بالقتال ضد الحوثيين في جبهة الساحل الغربي وتشكيل غرفة عمليات مشتركة مرتبطة بقوات التحالف العربي. 

وعن هذا الأمر قال الإعلامي والمدير التنفيذي لقناة "اليمن اليوم" ، فيصل الشبيبي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "الإعلان عن تشكيل قيادة مشتركة تمثل كافة القوات المرابطة في ساحل تهامة (ألوية العمالقة، الألوية التهامية، حراس الجمهورية)، خطوة جبارة وموفقة نحو استعادة الدولة".

وتابع"بعد مماطلة الحوثيين واستمرارهم في المراوغة لإفشال اتفاق السويد الذي مر أكثر من ستة أشهر على توقيعه".

وجاء تشكيل قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن في أعقاب تصاعد خروقات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتزايد تهديداتها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر 
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