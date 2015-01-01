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الآن.. نتيجة الثانوية العامة الرسمية حصريا على اليوم السابع

السبت 13/يوليه/2019 - 09:14 م
الآن.. نتيجة الثانوية العامة الرسمية حصريا على اليوم السابع
طلاب الثانوية العامة
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ينشر اليوم السابع النتيجة الرسمية لشهادة الثانوية العامة، علما بأن اليوم السابع هو الموقع الوحيد الذى يمتلك النتيجة الحقيقية الدقيقة لشهادة الثانوية العامة .

اليوم السابع الموقع الوحيد الذى فاز بالمزايدة العلنية التى نظمتها وزارة التربية والتعليم،لنشر نتيجة الثانوية العامة.

يؤكد "اليوم السابع"، أنه حرص كل الحرص على تقديم هذه الخدمة سنويا، لقرائه الأعزاء، متبعا كل الوسائل القانونية فى سبيل الحصول على تلك الخدمة ونشرها منفردا.

ويشدد "اليوم السابع" على عدم أحقية أى موقع إلكتروني آخر، أو صحيفة فى نشر نتيجة الثانوية، محتفظا لنفسه بكامل الحق فى الرد القانونى بتحريك دعاوى قضائية، والمطالبة بالتعويض المادى والأدبى وإبلاغ المجلس الأعلى للإعلام، ضد أى موقع ينشر النتيجة، معتديا على الحق الحصرى لـ"اليوم السابع".

ويلفت موقع "اليوم السابع" إلى أن الفريق القانونى وأيضا الفريق الفنى والتقنى الخاص بالمؤسسة، سيتعامل بشكل فورى، ضد أى موقع إلكترونى يحاول التحايل على حقوق "اليوم السابع" الحصرية بنشر نتيجة الثانوية العامة.

 

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