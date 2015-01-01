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عرض مغربي لحميد أحداد خلال أيام

السبت 13/يوليه/2019 - 08:58 م
عرض مغربي لحميد أحداد خلال أيام
حميد احداد
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الفجر الرياضي
 
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استقر المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على العودة مرة آخرى للدوري المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد قرار مسؤولي الأبيض ببقاء اللاعب خلال الموسم الجديد.

 

وأكد اللاعب للمقربين منه بأن وكيله توصل لأكثر من عرض في الدوري المغربي، وأن الاتفاق النهائي سيكون خلال ساعات، حيث حسم وجهته المقبلة بالعودة مرة آخرى للمغرب.

 

وأشار اللاعب للمقربين له بأن فريق الوداد أبرز الأندية التي تتفاوض معه خلال الأيام الأخيرة بالإضافة لوجود عرض للعودة مرة آخرى إلى الدفاع الحسني الجديدي.

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