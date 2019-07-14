بعد طول انتظار | ظهرت الآن نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس رسميا .. اعرفها حالا من هنا

النتيجة ظهرت رسميًا ( اليوم السابع ) | ( نتيجة الصف الثالث الثانوي) ، ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ادخل الآن واعرف نتيجتك نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس اليوم السابع، ويقدم لكم الآن اليوم السابع نتيجه الثانويه العامه بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الثانوية العامة من خلال رابط اليوم السابع للحصول على النتيجة.

حان الوقت وبعد طول انتظار ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة عبر الرابط التالي ( اضغط هنا )، واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، يمكنك الآن معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019 عبر وزارة التربية والتعليمعبر هذا الرابط ( عبر موقع نتيجتك من خلالعبر هذا الرابط ( www.moe.gov.eg ).





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وبعد القلق والرعب الذي عاشه جميع الطلاب والطالبات خلال فترة انتظار نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، ظهرت أخيرًا لكي يطمئن قلوبهم وقلوب أولياء أمورهم.





وتقدم لكم "بوابة الفجر الإلكترونية" رابط الحصول على على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس بعد ظهورها اليوم رسميًا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث ان دقائق قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، ويستعد "موقع الفجر" لنشر النتيجة الرسمية لشهادة الثانوية العامة بعد قليل ، ليتمكن جميع الطلاب والطالبات الحصول على نتائجهم.





وهناك العديد من الخطوات التي يجب للطالب اتباعها للحصول على نتيجته من خلال الموقع الالكتروني وهي:

( www.moe.gov.eg ) . 1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

2- تحديد الشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي).

3- ادخال رقم الجلوس في المكان المخصص له.

4- اضغط على كلمة "اظهر النتيجة".





وستعقد وزارة التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا غدا الأحد 14/7/2019، للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، وستُعلن النتيجة في المدارس في اليوم التالي الإثنين، وشددت المصادر على أن مندوبى المديريات التعليمية سوف يتسلمون النتيجة الأحد لإعلانها يوم الاثنين فى المدارس، ويمكن للطالب أن يعرف نتيجته، إلى جانب أن النتيجة ستكون متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.