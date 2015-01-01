أحمد اسماعيل: أمتلك طموحات كبيرة مع الأهلي.. وجاهز لإسعاد جماهيره بالبطولات

أحمد إسماعيل ،لاعب الفريق الأول لكرة السلة الجديد بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بإتمام صفقة انتقاله إلى القلعة الحمراء.





وأضاف : التواجد داخل النادي الاهلي وارتداء قميصه شرف لأى لاعب وعلى المستوى الشخصي أشعر بسعادة شديدة لإتمام خطوة انتقالي إلى القلعة الحمراء.





وقال اللاعب : المفاوضات مع الأهلي بدأت منذ شهر تقريبًا وانتهت بنجاح بعد الاتفاق على كل شيء، حيث يبقى انضمامي إلى النادي الأهلي بمثابة أهم خطورة في رحلتي مع اللعبة.





وتابع : كان لدي عرضان قبل اتمام تعاقدى مع الأهلي ولكني فضلته على الجميع خاصة وإنني أرغب فى صناعة تاريخ كبير مع النادي.





واوضح أنه يمتلك طموحات كبيرة لتقديمها مع الأهلي من أجل إسعاد جماهيره بالبطولات والتواجد على منصات التتويج الموسم القادم.





واشار احمد اسماعيل لاعب السلة الجديد بالنادي الاهلي إلى أنه يجيد اللعب فى مركزي 4 , 5، مؤكدًا أنه جاهز لتحديات الموسم القادم والدفاع بقوة عن اسم وشعار الأهلي.





واتم لاعب الاهلي الجديد : استفدت كثيرًا من التواجد فى دوري الجامعات الأمريكي من خلال تجربتي فى جامعتي MANHATTAN, IUPUI.