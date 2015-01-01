غياب ثنائي الجزائر عن التدريبات

تغيب ثنائي منتخب الجزائر يوسف عطال الظهير الأيمن وأوكيدجة حارس المرمى عن مران محاربي الصحراء الأخير قبل مواجهة نيجيريا في التاسعة مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية توتال مصر ٢٠١٩.





ويعاني يوسف عطال من خلع في الكتف تعرض له في مباراة الجزائر الأخيرة ضد كوت ديفوار، وتأكد غيابه عن الخضر لنهاية منافسات أمم إفريقيا.





بينما اكتفى الحارس أوكيدجة بالتدرب في الفندق ضمن برنامجه العلاجي بعد تعرضه للإصابة منذ فترة في مران الجزائر.





ويلعب منتخب الجزائر مباراته ضد نيجيريا غدا لأول مرة على استاد القاهرة في كان ٢٠١٩، بعدما خاض مبارياته السابقة على استاد الدفاع الجوي في دور المجموعات ودور ال١٦ واستاد السويس في دور الثمانية.



