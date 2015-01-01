شاهد.. رئيس جهاز العاشر من رمضان يتراس حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

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ترأس المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمدينة.



وشهدت الحملة تواجد أمني مكثف، برئاسة اللواء إيهاب لمعي، ابراهيم حكمدار جنوب الشرقية، واللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر، والعميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر، والمقدم محمود الفرماوي، مدير شرطة المرافق، والنقيب أكرم صلاح، من قسم الحماية المدنية.



وتواجد عدد من رجال وقيادات جهاز مدينة العاشر من رمضان، منهم المهندس حمدي هزاع رفاعي، نائب رئيس الجهاز، والدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجهاز، والمهندس إيهاب فؤاد، مدير التنمية، والمهندس عبدالحميد الشرقاوي، معاون رئيس الجهاز، والعميد إبراهيم أحمد، مدير أمن الجهاز.