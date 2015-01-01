الأربعاء.. "مصور قتيل" بمركز الثقافة السينمائية

يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما، و تحت إشراف السيناريست مجدي الشحري، مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك يوم الأربعاء الموافق ١٧ يوليو الحالي بعرض فيلم "مصور قتيل".









فيلم "مصور قتيل"، إخراج كريم العدل، بطولة إياد نصار، درة، حورية فرغلي، أحمد فهمي.





ويقام العرض الساعة ٧ مساًء بمقر مركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف، القاهرة والحضور مجانًا للجمهور والسينمائيين والإعلاميين.



