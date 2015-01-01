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مصادر بـ"تعليم المنوفية": سيتم تكريم الطالب محمود الشبلنجي الأول على الجمهورية

السبت 13/يوليه/2019 - 08:50 م
مصادر بـتعليم المنوفية: سيتم تكريم الطالب محمود الشبلنجي الأول على الجمهورية
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أحمد الباهي
 
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سادت فرحة غامرة بمحافظة المنوفية، عقب تأكيد صحة حصول الطالب "محمود الشبلنجي" على المركز الأول على مستوى الجمهورية، شعبة علمي رياضة في الشهادة الثانوية، بالمدرسة المتميزة للغات بشبين الكوم.

وقد صرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لبوابة "الفجر"، أنه خلال ساعات سيتم تكريم الطالب "محمود الشبلنجي"، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بلغه هاتفيًا أنه من ضمن أوائل الثانوية العامة، وبالتبعية الأول منفردًا على مستوى الجمهورية.
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