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مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا: مصر تمتلك نظام أمني ممتاز لمكافحة الجرائم الإلكترونية

السبت 13/يوليه/2019 - 08:49 م
مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقا: مصر تمتلك نظام أمني ممتاز لمكافحة الجرائم الإلكترونية
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داليا الحسين
 
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قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية السابق لجرائم المعلومات إن مصر تمتلك نظام ممتاز يتم به مكافحة الجرائم الإلكترونية

وأكد "الرشيدي"، خلال حواره مع الإعلامي ايمن عطا الله في برنامج "الافوكاتو"، المذاع علي قناة "القاهرة والناس "2، أن جرائم القتل والسرقة والخطف عن طريق الانترنت انتشرت في العالم كله بشكل ملحوظ، لافتًا إلي أن خط الدفاع الأول من تلك الجرائم ستأتي عن طريق التوعية.
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