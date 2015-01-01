الغرفة التجارية الألمانية:حجم الاستثمارات المشتركة مع مصر١١مليون دولار

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قال عماد غالي، رئيس الغرفة التجارية الألمانية إن ألمانيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع مصر، حيث يوجد تعاون مثمر بين البلدين من خلال الغرفة التجارية المصرية والغرفة الألمانية، لافتا إلي أن هناك أكثر من ١١ شركة تعمل في مجال البتروكيماويات والصلب وغيره من الشركات.



وأضاف أن حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين ١١ مليون دولار، حيث أن هناك أكثر من الشركات المصرية لديهم ريادة مع بعض الفنادق الألمانية، وأن السياحة في مصر شهدت خلال العامين الماضين تطور من خلال سن قوانين تعمل علي جذب المستثمرين.



وأوضح أن ألمانيا حريصة علي معارضها قي برلين، لجذب المزيد من المستثمرين داخلها وكان يوجد في الفترة الماضية جناح مصري كبير والذي يحتوي علي مصر من رجال الأعمال ويأتي ذلك برعاية وزيرة السياحة رانيا النشاط.



وذكر أن ألمانيا تستهدف التطوير عمليات المسح المعقدة لتلك المواقع الاثرية، وتبلغ عددها ٣٦٠ لذلك تسعى ألمانيا تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال السياحة مشيرا إلي أن الألمان يمثلون ثلث عدد السياح داخل مصر الأمر الذي ينعكس علي نشاط الفنادق المصرية.



قال أحمد جمال، نائب المحافظ الإسكندرية، إن مصر حريصة علي دعم علاقاتها الاجتماعية مع الدول المجاورة، ويعد الاتحاد الاوربي شريك لمصر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية، سواء القطاع الخاص اوالحكومية.

افتتح مساء اليوم السبت أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المؤتمر الاورومتوسطى للسياحة "ميدى تورز" فى دورته الثامنة في فندق فلسطين والذى يعقد كل عامين بأحد مدن البحر الأبيض، والذي ينظمه اتحاد غرف البحر الابيض "اسكامى" وتشرف غرفة الاسكندرية فى الدورة الحالية على المؤتمر، وذلك بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي الإقليمي "ابسوميد" لدعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال.







وأوضح الوكيل أن المؤتمر سيروج للعديد من قطاعات السياحة الغير شاطئية لدعم اقتصاديات مدن البحر الابيض خارج موسم الصيف، حيث يركز على السياحة البيئية وسياحة التسوق وسياحة اليخوت وسياحة التذوق وعددا من البرامج السياحية الاقليمية المستحدثة من خلال مشاريع غرفة الاسكندرية الممولة من الاتحاد الاوروبى، وكذا تفعيل اليات التسويق الالكترونى الحديثة إلى جانب جذب المصرين بالخارج واسرهم، كما سيتم عرض الاليات التمويلية لقطاع السياحة من البنوك والصناديق الانمائية وهيئات المعونات.



وأعلن الوكيل أن الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة السياحة ستعيد إحياء مهرجان السياحة والتسوق لتنمية التجارة الداخلية والصادرات بصحبة السائح وجذب شريحة جديدة من السائحين.



من جانبه أشار علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والاوروبية إلى أن المؤتمر سيشهد 4 جلسات محاورات يترأس الاولى الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الاسبق والتى تناقش التكامل السياحى بين شطرى البحر الابيض والبرامج المستحدثة، والثانية برئاسة المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى باتحاد الغرف تناقش السياحة الالكترونية وريادة الاعمال والترويج الالكترونى، والثالثة برئاسة الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة السابقة والتى تناقش السياحة الخضراء والمحميات، والرابعة برئاسة السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية للشراكة الاورومتوسطية حيث ستعرض الاليات التمويلية المقدمة لقطاع السياحة من الهيئات المانحة والبنوك والصناديق الانمائية.



وأوضح الدكتور علاء عز، أن الجلسات تتضمن قيادات اتحاد السفن السياحية المتوسطية، واتحاد الفنادق الدولى، واتحاد السياحة الأورومتوسطى، واللجنة الأوروبية للتراث، والشركات العالمية للترويج الإلكترونى، واتحاد السياحة البيئية، وهيئة التراث الاندلسى، وهيئات المعونات الاوروبية واليابانية والبنك الدولى والبنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، مشيرا إلى أن الغرف التجارية قد حصلت بدعم من وزارة التعاون الدولى ووزارة الخارجية والاتحاد الاوروبى فى إطار برنامج التعاون عبر الحدود على 22 مشروعا إقليميا فى المرحلة الأولى منها ثلاثة فى مجال السياحة، وعلى 4 فى المرحلة الثانية وتقدمت بأكثر من 76 مشروعا فى المرحلة الحالية جارى حاليا تقيمهم حيث يجمعوا الغرف والمنظمات المتخصصة من فرنسا واسبانيا وايطاليا والبرتغال واليونان وقبرص وتونس ولبنان والاردن.





جاء ذلك بحضور نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، سفير الاتحاد الأوروبى ايفان سركوس، ورؤساء اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف، اتحاد الغرف الاوروبية محمود القيسى والغرفة العربية الالمانية عماد غالى، شركاء غرفة الاسكندرية واتحاد غرف البحر الابيض فى التنظيم حيث يجمع اكثر من 300 من قيادات السياحة فى مصر ودول البحر الابيض بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالاسكندرية وسفراء دول الاتحاد الاوروبى والبحر الابيض وقناصلهم بالاسكندرية وهيئات المعونات والبنوك الانمائية والهيئات الاعلامية المصرية والسياحية الدولية المتخصصة.