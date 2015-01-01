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بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد رحلة قبرص

السبت 13/يوليه/2019 - 08:45 م
بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد رحلة قبرص
الزمالك
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رامي بشاي
 
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وصلت اليوم السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من قبرص بعد خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للمباريات المتبقية من الموسم الجاري .

 

وكان الفريق قد خاض معسكره بقبرص وأدى خلاله 4 مباريات ودية أشاد الجهاز الفني بالاستفادة الفنية منهم.

 

ويخوض الزمالك ثلاثة مباريات في بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019، أمام الجونة يوم ٢١ يونيو والإسماعيلي ٢٤ يونيو والاهلي يوم ٢٨ من نفس الشهر.

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