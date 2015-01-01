محمد الباز: مصر تعيش أزهى عصور شبابها
السبت 13/يوليه/2019 - 08:44 م
كساب أحمد
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قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر تعيش الآن أزهى عصور شبابها، لافتَا إلى أن مصر قبل ثورة 25 يناير كانت دولة عواجيز.
وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو، قام بتجديد حيوية مؤسسة الدولة من خلال ادخال الشباب بها.
ولفت إلى أن الحرب على مصر هي إعلامية بالأساس، ولذلك يسعى من خلال برنامجه كشف المؤامرات التي تحاك على مصر، معقبًا: "لن أتردد أبدًا في كسر ظهر أي احد يحاول تهديد أمن هذا البلد من خلال دوري كإعلامي
وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو، قام بتجديد حيوية مؤسسة الدولة من خلال ادخال الشباب بها.
ولفت إلى أن الحرب على مصر هي إعلامية بالأساس، ولذلك يسعى من خلال برنامجه كشف المؤامرات التي تحاك على مصر، معقبًا: "لن أتردد أبدًا في كسر ظهر أي احد يحاول تهديد أمن هذا البلد من خلال دوري كإعلامي
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