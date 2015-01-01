11 مليار دولار حجم الاستثمارات الألمانية في مصر

قال المهندس عماد غالي رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، إن المانيا تعد شريكا استثماريا كبيرا لمصر في العديد من المشروعات سواء الطاقة والبترول أو الصناعية حيث يبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في هذه المشروعات نحو 11 مليار دولار.





جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الأورومتوسطي للسياحة الذى ينظمه اتحاد غرف البحر الأبيض(الاسكامي) بالإسكندرية لأول مرة.





وأضاف أن الغرفة تعمل على زيادة جذب الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجال القطاع السياحي والذي يعد من القطاعات الواعدة في مصر خلال الفترة المقبلة في ظل المشروعات التي تقيمها مصر وتحسين البنية التحتية.





وأشار غالي إلى أن الألمان يمثلون ثلث عدد السائحين الذين يزورون مصر سنويا، لافتا إلى انه خلال العامين القادمين ننتظر استثمارات مشتركة بين البلدين بمجال السياحة.





ولفت إلى أن الجهات والمنظمات العاملة بقطاع السياحة لديهم إحصاء بأن هناك 2 مليون سائح ألماني في السعودية و ليبيا والسودان، وننتظر عودة المزيد من السياحة الألمانية للسوق المصري خاصة في ظل خط الطيران المباشر من الاقصر لمطار فرانكفورت.





ونوه غالى بأن مصر تحرص على المشاركة في المعارض الدولية التي يتم إقامتها لجذب السياحة لكافة الدول في ألمانيا، لافتا إلى أن هناك جناح لمصر على مساحة كبيرة في معرض برلين تحت رعاية وزارة السياحة المصرية.





وأوضح أن القطاع يعانى من نقص التدريب للعاملين بالقطاع، إضافة الى عدم استخدام التكنولوجيا اللازمة في إدارة المتاحف والاماكن الاثرية، مؤكدا على امكانيه التعاون بين مصر وألمانيا لاستخدام التكنولوجيا بالمتاحف المصرية وكذلك في الاكتشافات الأثرية.