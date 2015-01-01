الأهلي يتعاقد مع نجم جديد

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي تعاقد النادي مع لاعب كرة السلة احمد إسماعيل المحترف في جامعة iupui الأمريكية بدوري الجامعات الأمريكي وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي .

وقال رؤوف عبد القادر إن التعاقد مع اللاعب جاء لمدة موسمين، في إطار خطة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم جميع الفرق الرياضية المختلفة استعدادا للموسم القادم ، ومن أجل السعي لتحقيق البطولات على كافة الأصعدة، بما يتلائم مع طموحات وأحلام جماهير النادي على كافة المستويات.