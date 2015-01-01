ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يتعاقد مع نجم جديد

السبت 13/يوليه/2019 - 08:07 م
الأهلي يتعاقد مع نجم جديد
احمد اسماعيل
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي تعاقد النادي مع لاعب كرة السلة احمد إسماعيل المحترف في جامعة iupui الأمريكية بدوري الجامعات الأمريكي وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي .

 

وقال رؤوف عبد القادر إن التعاقد مع اللاعب جاء لمدة موسمين، في إطار خطة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لتدعيم جميع الفرق الرياضية المختلفة استعدادا للموسم القادم ، ومن أجل السعي لتحقيق البطولات على كافة الأصعدة، بما يتلائم مع طموحات وأحلام جماهير النادي على كافة المستويات.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم