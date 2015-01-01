لوكاس مورا يسخر من فان دايك

تحدث النجم البرازيلي لوكاس مورا، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي.





وقال مورا في تصريحات صحفية: "في اخر 64 مُباراة لم يُراوغ فان دايك من اي لاعب، ما رأيك ؟ الإعلام كاذب يُحب ان يُضخم الامور، هُناك الكثير من اللاعبين راوغوا فان دايك".





وأضاف نجم السبيرز قائلاً: "بمجرد مرورهم من امامه وتخطيه تعتبر مراوغه، في الأنفيلد عندما سجلت تركته خلفي ينظر إلي".



