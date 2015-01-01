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لوكاس مورا يسخر من فان دايك

السبت 13/يوليه/2019 - 08:00 م
لوكاس مورا يسخر من فان دايك
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث النجم البرازيلي لوكاس مورا، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال مورا في تصريحات صحفية: "في اخر 64 مُباراة لم يُراوغ فان دايك من اي لاعب، ما رأيك ؟ الإعلام كاذب يُحب ان يُضخم الامور، هُناك الكثير من اللاعبين راوغوا فان دايك".

وأضاف نجم السبيرز قائلاً: "بمجرد مرورهم من امامه وتخطيه تعتبر مراوغه، في الأنفيلد عندما سجلت تركته خلفي ينظر إلي".

واختتم: "هل فان دايك افضل مدافع في العالم ؟ مورا :"يضحك".
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