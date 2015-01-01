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الشرطة الفرنسية تعتقل 21 مهاجرًا إفريقيًا عقب اقتحامهم مقبرة "بانثيون"

السبت 13/يوليه/2019 - 07:57 م
الشرطة الفرنسية تعتقل 21 مهاجرًا إفريقيًا عقب اقتحامهم مقبرة بانثيون
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وكالات
 
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 أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت اعتقال 21 مهاجرًا إفريقيًا بعد اقتحامهم أمس مقبرة "بانثيون" الشهيرة - التي يرقد فيها العديد من الشخصيات الفرنسية - للمطالبة بوثائق إقامة رسمية في البلاد.

ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية عن السلطات الفرنسية القول إن المعتقلين المذكورين سيظلون قيد الاحتجاز حتى يتم التحقيق معهم في انتهاكهم للتشريعات.

وقال الادعاء الفرنسي في العاصمة باريس إن أحد المتظاهرين تم اعتقاله بتهمة العنف ضد قوات الشرطة ومن المقرر أن تتم محاكمته غداً الأحد.

من ناحية أخرى، تجمع حشدٌ صغير خارج مقر للشرطة بباريس حيث يتم احتجاز المهاجرين منددين بالاعتقال ومطالبين بإطلاق سراح من تم احتجازهم.

وكانت قوات الأمن الفرنسية قد اعتقلت الجمعة الماضية 37 شخصاً بعدما اقتحم حوالي 700 مهاجر غير شرعي مقبرة "بانثيون".
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