وزير التموين: أدعو جذب الاستثمار الأوروبي في البنية التحتية



وذكر وزير التموين أن هناك خطة شاملة لرفع البنية التحتية في جميع المحافظات، خاصة أن التسوق يحتوي على ٢٠٪من برنامج السائح، وأن كان نسبة اشغال الفنادق هي الأكبر، مشيرا في ذات الوقت إلى أهمية تطوير الخدمات التي تعد صناعة لها فن وتدريب في العنصر البشري.



ونظمت مساء اليوم السبت الغرفة التجارية بالإسكندرية، المؤتمر الاورومتوسطى للسياحة "ميدى تورز" فى دورته الثامنة والذى يعقد كل عامين بأحد مدن البحر الأبيض، والذي ينظمه اتحاد غرف البحر الابيض "اسكامى" وتشرف غرفة الاسكندرية فى الدورة الحالية على المؤتمر، وذلك بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي الإقليمي "ابسوميد" لدعم الغرف التجارية ومنظمات الأعمال.



جاء ذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سفير الاتحاد الأوروبي ايفان سركوس، ورؤساء اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف، واتحاد الغرف الأوربية محمود القيسى، والغرفة العربية الالمانية عماد غالى، شركاء غرفة الاسكندرية واتحاد غرف البحر الابيض فى التنظيم حيث يجمع اكثر من 300 من قيادات السياحة فى مصر ودول البحر الابيض بحضور القيادات التنفيذية المعنية بالاسكندرية وسفراء دول الاتحاد الاوروبى والبحر الابيض وقناصلهم بالإسكندرية وهيئات المعونات والبنوك الانمائية والهيئات الاعلامية المصرية والسياحية الدولية المتخصصة.



وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن المؤتمر سيروج للعديد من قطاعات السياحة الغير شاطئية لدعم اقتصاديات مدن البحر الابيض خارج موسم الصيف، حيث يركز على السياحة البيئية وسياحة التسوق وسياحة اليخوت وسياحة التذوق وعددا من البرامج السياحية الاقليمية المستحدثة من خلال مشاريع غرفة الاسكندرية الممولة من الاتحاد الاوروبى، وكذا تفعيل اليات التسويق الالكترونى الحديثة إلى جانب جذب المصرين بالخارج واسرهم، كما سيتم عرض الاليات التمويلية لقطاع السياحة من البنوك والصناديق الانمائية وهيئات المعونات.



وأعلن الوكيل أن الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة السياحة ستعيد إحياء مهرجان السياحة والتسوق لتنمية التجارة الداخلية والصادرات بصحبة السائح وجذب شريحة جديدة من السائحين.





قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن هناك ضرورة لرفع البنية التحتية في أماكن الأسواق والمناطق اللوجستية، خاصة أنها يمكن أن تكون جذب جديد للسياحة، داعيا إلى جذب الاستثمار من الاتحاد الأوروبي في رفع البنية التحتية.