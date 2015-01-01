الشباب السعودي يتعاقد مع العويشير

أعلن نادي الشباب السعودي التعاقد مع الحارس عبد الله العويشير لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة وذلك في إطار التدعيمات التي رصدها المدير الفني للفريق إستعدادًا للموسم المقبل من أجل ضمان مركز يليق بطموحات الجمهور.

وكان الحارس عبد الله العويشير قد انتقل إلى صفوف نادي أحد السعودي في الموسم الماضي بعد توقيع مخالصة مالية مع نادي النصر السعودي، وقد تمنى أعضاء مجلس الإدارة التوفيق للحارس في مهمته الجديدة.

وقد أعلن الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر انضمام الحارس لمدة موسم وحيد قادمًا من نادي النصر السعودي.

وينتظر الجميع التوفيق للحارس الذي يتوقع الجميع له مستقبل باهر.