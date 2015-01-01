ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشباب السعودي يتعاقد مع العويشير

السبت 13/يوليه/2019 - 07:56 م
الشباب السعودي يتعاقد مع العويشير
الحارس عبد الله العويشير
Advertisements
طباعة
محمد صلاح
 
Advertisements

أعلن نادي الشباب السعودي التعاقد مع الحارس عبد الله العويشير لمدة موسم وحيد على سبيل الإعارة وذلك في إطار التدعيمات التي رصدها المدير الفني للفريق إستعدادًا للموسم المقبل من أجل ضمان مركز يليق بطموحات الجمهور.

 

وكان الحارس عبد الله العويشير قد انتقل إلى صفوف نادي أحد السعودي في الموسم الماضي بعد توقيع مخالصة مالية مع نادي النصر السعودي، وقد تمنى أعضاء مجلس الإدارة التوفيق للحارس في مهمته الجديدة.

 

وقد أعلن الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر انضمام الحارس لمدة موسم وحيد قادمًا من نادي النصر السعودي.

 

وينتظر الجميع التوفيق للحارس الذي يتوقع الجميع له مستقبل باهر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم