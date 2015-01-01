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إيدنيلسون يوجه ضربة قوية للهلال

السبت 13/يوليه/2019 - 07:57 م
إيدنيلسون يوجه ضربة قوية للهلال
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أميرة فطيم
 
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أشارت تقارير صحفية برازيلية، إلى موقف إيدنيلسون من الانتقال لنادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت صحيفة "revistacolorada" البرازيلية أن إيدنيلسون يفضل البقاء مع زملاءه بفريق إنترناسيونال.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يرغب في المشاركة في مشروع النادي للفوز بلقب كبير هذا العام، على ما يبدو أنه تم إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

وكان نادي الهلال قد تقدم بعرض رسمي إلى مسئولي إنترناسيونال من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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