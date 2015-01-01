منافسة شرسة بين توتنهام ومانشستر يونايتد لضم حارس نيوكاسل

يواصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مساعيه، من أجل تدعيم صفوف الفريق، وينتقل تركيزه خلال هذا الميركاتو نحو تدعيم مركز حراسة المرمى.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توتنهام هو أحد الأندية المهتمة بالتوقيع مع حارس مرمى نيوكاسل يونايتد مارتين دوبرافكا هذا الصيف.



