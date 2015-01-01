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منافسة شرسة بين توتنهام ومانشستر يونايتد لضم حارس نيوكاسل

السبت 13/يوليه/2019 - 07:57 م
منافسة شرسة بين توتنهام ومانشستر يونايتد لضم حارس نيوكاسل
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عمر عبدالعزيز
 
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يواصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مساعيه، من أجل تدعيم صفوف الفريق، وينتقل تركيزه خلال هذا الميركاتو نحو تدعيم مركز حراسة المرمى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توتنهام هو أحد الأندية المهتمة بالتوقيع مع حارس مرمى نيوكاسل يونايتد مارتين دوبرافكا هذا الصيف.

وأفادت التقارير ان وضع حارس مرمى نيوكاسل غير مستقر، ويريد مغادرة النادي هذا الصيف، ومن ثم فسوف يتنافس مانشستر يونايتد وتوتنهام للظفر بخدماته.
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