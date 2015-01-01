محافظ المنوفية يستقبل منسق عام بيت العائلة المصرية على مستوى الجمهورية (صور)

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استقبل اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الدكتور محمد عبد العاطي عباس، منسق عام بيت العائلة المصرية على مستوى الجمهورية بمكتبه بالديوان العام والدكتور صلاح عمارة سكرتير عام بيت العائلة المصرية، بحضور فضيلة الشيخ أحمد الفقي مقرر بيت العائلة بالمنوفية والقمص بولا يعقووب وكيل مطرانية المنوفية، يأتي ذلك لدعم الدور التنويري والتثقيفي وتنمية الانتماء والمواطنة لدى المواطن المنوفي.



حيث رحب محافظ المنوفية بمنسق عام بيت العائلة على أرض المحافظة وأكد على انتماء ووطنية شعب المنوفية، هذا وقد تناول اللقاء كيفية تدعيم روابط التعاون بين المحافظة وبيت العائلة، كذلك ستعراض الدور الرائد لبيت العائلة بالمحافظة وذلك من خلال الندوات التثقيفية لدعم روح المواطنة داخل المدارس والجامعات والنوادي بالمحافظة.



وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تسلمه عنه الدكتور محمد عبد العاطي منسق عام بيت العائلة، كما أهدى المحافظ ميدالية المحافظة كهدية تذكارية للدكتور محمد عبد العاطي.