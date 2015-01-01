النجم الساحلي يواصل تدعيم صفوفه بصفقة جزائرية

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، عن تعاقده مع الجزائري سليم بوخنشوش، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صور للاعب عقب توقيعه معلقًا عليها: "أمضى اللاعب الجزائري سليم بوخنشوش عقدا لمدة ثلاثة مواسم مع النجم الرياضي الساحلي".





وانتقل بوخنشوش إلى النادي التونسي، قادمًا من صفوف شبيبة القبائل الجزائرية، عقب إنتهاء إعارته إلى مولودية بجاية، بعد قضاء 6 أشهر مع الفريق.