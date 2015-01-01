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رغم معانته من التوحد.. "مروان" يحصد المركز الأول على الثانوية العامة "علمي رياضة" (صور)

السبت 13/يوليه/2019 - 07:55 م
رغم معانته من التوحد.. مروان يحصد المركز الأول على الثانوية العامة علمي رياضة (صور)
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إسلام علي
 
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حصل مروان وحيد عبدالله عواد شعبة علمي رياضة، ابن قرية مشتول السوق التابعة لمحافظة الشرقية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في نتيجة الثانوية العامة بمجموع 405 درجات، بنسبة مئوية بلغت 98.9%.

وأكد مروان، على أنه لم يكن يتوقع حصوله على المركز الأول، منوهًا بأن الأمر بمثابة مفاجأة أسعدته هو وأسرته.

وأشار الأول على الجمهورية، بشعبة علمي رياضة، إلى أنه سيختار الالتحاق بكلية الهندسة المعمارية في التنسيق، موضحًا أن مثله الأعلى في الحياه هو شقيقه الأكبر، الحاصل على بكالوريوس تجارة، وأنه يشكر كل المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين بمدرسة "صلاح الدين" بمدينة مشتول لأنهم أكثر من وقفوا إلى جواره ودعموه.

من جانبه، قال "وحيد عبدالله عواد" موظف على المعاش، ووالد مروان، إن رحلة تعبه بدأت مع نجله منذ أن كان عمره عامين، حيث أنه كان يعاني من مرض التوحد، إلا أن الله كافأه على صبره حتى أصبح نجله الأول على الجمهورية.
رغم معانته من التوحد.. "مروان" يحصد المركز الأول على الثانوية العامة "علمي رياضة" (صور)
رغم معانته من التوحد.. "مروان" يحصد المركز الأول على الثانوية العامة "علمي رياضة" (صور)
رغم معانته من التوحد.. "مروان" يحصد المركز الأول على الثانوية العامة "علمي رياضة" (صور)
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